/5XX SERVER ERROR: QUÉ SIGNIFICA EL FALLO MASIVO QUE HIZO QUE FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM DEJARAN DE FUNCIONAR

El mensaje se puede ver cuándo se quiere ingresar a los sitios que se cayeron en Argentina este lunes al mediodía

“5xx server error”. Esa es el mensaje que aparece cuándo se quiere ingresar a los servicios de Facebook, incluidos la propia red social, Instagram y WhatsApp, el mensajero más usado del mundo, tanto en su versión móvil como en la que se usa vía web en las computadoras de escritorio. La caída masiva de los servicios sorprendió y generó impacto en todo mundo.

El corte, que comenzó al mediodía en la Argentina y es inédito por su duración, provocó mucha incertidumbres varias y generó incógnitas de parte de los usuarios. Una de ellas es, justamente, qué significa en mensaje “5xx server error”. No es un dato menor: detrás de esa explicación pueden estar buena parte de los motivos de la caída.

Se trata de un mensaje que aparece cuando el servidor no cumple con las solicitudes requeridas, ya sea por un error interno, una respuesta no válida, un enlace incorrecto o indisponibilidad temporal del programa. O sea, las “computadores centrales” de Facebook, una de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización de mercado de más de USD 900.000 millones, colapsaron y no son capaces de procesar las solicitudes de acceso de los millones de usuarios alrededor del mundo. ¿Por qué? ¿Qué generó el error masivo que los técnicos del gigante de las redes sociales no pudieron resolver rápido? No se sabe aún.