/AGUIRRE: «DESTACO EL RITMO QUE TENEMOS PARA CORRER LAS FINALES»

El arrecifeño se llevó la quinta fecha en Buenos Aires y estiró la ventaja en la punta del campeonato del TC.

Valentín Aguirre consumó su segundo triunfo consecutivo desde que el Turismo Carretera reanudó su temporada tras el parate por la pandemia y luego de su éxito en Buenos Aires charló con Carburando. El piloto del JP Carrera analizó la carrera y habló de cómo afrontará lo que resta del campeonato.

“Si bien no fue fácil porque tuve que correr toda la carrera a fondo y se gastaron mucho los neumáticos. A lo último sentía el olor a goma quemada y saliendo de Salotto me empecé a preocupar un poco, Juan Martín (Trucco) no me regaló nada y así son las carreras que a uno le gusta ganar, que son cuando se corre a fondo y no se guarda nada”, señaló Aguirre en primera instancia.

Y agregó: “Destaco el ritmo que tenemos para correr las finales. Es un auto que se mantiene en el mismo ritmo todas las vueltas y creo que eso es clave. Si uno arranca rápido y termina lento o viceversa, tal vez no alcanza la contundencia necesaria para llegar a ganar”.

Por su parte, el arrecifeñó remarcó el buen andar que tiene su Dodge. “Son carreras de autos y contamos con un buen setup. En cada circuito que caemos, la Dodge anda siempre medianamente bien, así que hay que tratar de aprovechar eso y seguir sumando puntos”, explicó.

También le dedicó un párrafo al rendimiento que había mostrado Agustín Canapino a lo largo del fin de semana. “Sabía que Canapino tenía un buen auto porque había hecho la pole y era lógica que tuviera el potencial para avanzar. Pero bueno se nos dio a nosotros y la verdad que destaco que la carrera se corrió a todo o nada, que es lo que me gusta a mí”, aseguró.

Por último, Aguirre indicó que no evalúa de lleno la posibilidad de especular en lo que resta del calendario. “Eso se ve cada fin de semana. Uno cuando llega a los entrenamientos ve cómo esta y en base a eso piensa de qué manera se puede dar el resto del fin de semana”, cerró.

Carburando