/ALLANAMIENTOS POR COMERCIALIZACIÓN DE DROGAS

La presente investigación se inicia a raíz de una denuncia anónima recepcionada en la Agencia Supervisora 911 de Campana en diciembre de 2.019, la que daba cuenta que dos personas de sexo femenino oriundas de la localidad de Arrecifes, llevarían a cabo una organización delictiva dedicada a la venta de estupefacientes en dicha ciudad. Puesta en conocimiento la Sra. Agente Fiscal Dra. María Verónica Marcantonio, ordenó a personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de San Nicolás se aboque en tareas de campo para dar veracidad a lo antes denunciado.

Es así que mediante tareas investigativas y pesquisas con vecinos del lugar (de los cuales se mantiene su anonimato), se estableció que una de las mujeres sindicadas se domiciliaba en calle Ricardo Gutiérrez (zona céntrica de la ciudad) y que en dicho domicilio realizaba la venta de drogas en forma de menudeo, mientras que la otra femenina junto a su pareja, comercializaban en su domicilio particular ubicado en Av. Belgrano Nro. 630 de nuestra ciudad. Asimismo, de las tareas realizadas y con el correr del tiempo se estableció que la femenina que residía en calle Ricardo Gutiérrez se había mudado a la ciudad de San Nicolás, más precisamente a un barrio conocido como “LAS MELLIZAS”, donde nuevamente mediante tareas investigativas se logró ubicar la vivienda, siendo esta la de calle Strauss nro. 286 de dicha ciudad, la cual utilizaría para vivir con su pareja, quien se encontraba finalizando una condena en la Unidad Penal Nro. 3 de San Nicolás y quien junto a la femenina se dedicarían de lleno a la actividad ilícita.

En otro orden también se estableció que en el domicilio ubicado en calle Corrientes nro. 640 de la localidad de Arrecifes sería utilizado para el ocultamiento del material estupefaciente que comercializaban.

Puesta en conocimiento la Sra. Agente Fiscal Dra. Verónica Marcantonio solicito a S.S tres Órdenes de Allanamiento para realizar a partir de las 00:00 horas del día miércoles 5 de mayo hasta las 24:00 Horas del día 8 de mayo del corriente.

Efectivizando dichas diligencias el día viernes 7 de Mayo, donde el personal policial de la D.D.I.T.D.I. y C.O. juntamente con personal perteneciente al Grupo de Apoyo Departamental de San Pedro, dieron cumplimiento a lo ordenado por la Sra. Juez, procediendo en el domicilio de Av. Belgrano nro. 630 al secuestro de 108 envoltorios de nylon conteniendo COCAÍNA, 1 teléfono celular y gran cantidad de dinero en efectivo, en tanto en el domicilio ubicado en calle Corrientes se procedió al secuestro de 2 escopetas, una calibre 28 y otra calibre 12/70, junto a sus respectivas cartucheras, en el domicilio de Strauss nro. 286 de San Nicolás se procedió al secuestro de 203 gramos de cogollos de marihuana. Es de resaltar que, en este último domicilio, los elementos secuestrados tenían relación con una investigación llevada a cabo por parte de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones de Arrecifes, en relación a un hecho ocurrido días antes, en donde en un domicilio ubicado en calle Merlo de nuestra ciudad, habían sustraído frascos con cogollos de marihuana y las pruebas coincidían con las características de los masculinos (parejas) de ambas femeninas investigadas. Atento a ello y mediante la comunicación con la Sra. Agente Fiscal, la misma ordenó que no se tomará ninguna medida temperamental con las femeninas, determinando la detención de ambos masculinos, los cuales hasta el momento se encuentran prófugos de la Justicia.