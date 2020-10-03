/AQUÍ ESTÁN LOS GANADORES DEL SORTEO DEL DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO

Año 2020
1º BARGAS, SILVIA NOEMI-AGRICOLA ARRECIFES S.A.
2º TIRONE, RAÚL-MULTIJACTO S.A.
3º RIARTE, DANIELA VANESA- FONTANA-SICOLONE
4º BOCHATAY, MARIA LAURA-BURONI COMERCIAL
5º TENORIO, JUAN MANUEL-DEFRANCESCO, ANDRES LUIS S.A.
6º AZAROLA, SILVIA PATRICIA-APRA S.A.
7º GARCIA, DAMIAN ESTEBAN-ACOSTA, ROLANDO C.
8º RINGLER, VALENTINA-AUTOSERVICIO MARCOS S.R.L.
9º GARCIA DIAZ, JULIO-ALINEACION DI PRINZIO S.R.L.
10º BLANCO LEANDRO-VIGO & BELLOFIORE
11º MUÑOZ, MARIA LAURA-BURATOVICH HNOS.
12º GAREA, CAROLINA-SCHEMBERGER, GRACIELA
13º PRIETO, REINALDO-N. FONTANA S.R.L.
14º BOCHATAY, CRISTIAN-AGROTÉCNICA ARRECIFES AEREA S.A.
15º DIAZ, JUAN JOSE-PASA
16º MUÑOZ, ANALIA-FORROLLA, DAVID
17º LAMPERTI, JOSE AUGUSTO-SICOLONE & FONTANA
18º VAN DER VEEN, MIGUEL-CUIROLO COMBUSTIBLES S.A.
19º CIMADEVILLA, CRISTIAN-ALIMENTOS RUTA 8
20º CARRIMAN, ANDREA-ROOS S.A.