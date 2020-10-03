/AQUÍ ESTÁN LOS GANADORES DEL SORTEO DEL DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO
Interés general03/10/2020

AQUÍ ESTÁN LOS GANADORES DEL SORTEO DEL DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO

Año 2020

1º BARGAS, SILVIA NOEMI-AGRICOLA ARRECIFES S.A.

2º TIRONE, RAÚL-MULTIJACTO S.A.

3º RIARTE, DANIELA VANESA- FONTANA-SICOLONE

4º BOCHATAY, MARIA LAURA-BURONI COMERCIAL

5º TENORIO, JUAN MANUEL-DEFRANCESCO, ANDRES LUIS S.A.

6º AZAROLA, SILVIA PATRICIA-APRA S.A.

7º GARCIA, DAMIAN ESTEBAN-ACOSTA, ROLANDO C.

8º RINGLER, VALENTINA-AUTOSERVICIO MARCOS S.R.L.

9º GARCIA DIAZ, JULIO-ALINEACION DI PRINZIO S.R.L.

10º BLANCO LEANDRO-VIGO &amp; BELLOFIORE

11º MUÑOZ, MARIA LAURA-BURATOVICH HNOS.

12º GAREA, CAROLINA-SCHEMBERGER, GRACIELA

13º PRIETO, REINALDO-N. FONTANA S.R.L.

14º BOCHATAY, CRISTIAN-AGROTÉCNICA ARRECIFES AEREA S.A.

15º DIAZ, JUAN JOSE-PASA

16º MUÑOZ, ANALIA-FORROLLA, DAVID

17º LAMPERTI, JOSE AUGUSTO-SICOLONE &amp; FONTANA

18º VAN DER VEEN, MIGUEL-CUIROLO COMBUSTIBLES S.A.

19º CIMADEVILLA, CRISTIAN-ALIMENTOS RUTA 8

20º CARRIMAN, ANDREA-ROOS S.A.

ETIQUETAS:

Entradas relacionadas