/ARRECIFES EN FASE 4: MOMENTO DE CUIDARNOS MÁS QUE NUNCA

El descenso de casos de COVID – 19 en nuestra ciudad, no solo permite que Arrecifes se encuentre nuevamente en Fase 4. Esto beneficia además el correcto funcionamiento del sistema de salud, viéndose reflejado en la ocupación del pabellón clínico del Hospital Municipal Santa Francisca Romana (19 camas); que no cuenta actualmente con ningún internado por coronavirus, quedando habilitado exclusivamente para internaciones por casos de COVID – 19, el pabellón Dr. Raúl Sánchez, que en este momento tiene una ocupación de 4 camas. Asimismo, al día de la fecha, en la Unidad Terapia Intensiva para COVID-19 del Hospital no se encuentran internados.

Es responsabilidad de todos que estas buenas noticias perduren en el tiempo. Es momento de cuidarnos más que nunca, cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros mayores, y cuidar y agradecer la labor de médicos, enfermeras/os, personal de limpieza y mantenimiento del Hospital Municipal.

Gracias a los vecinos de la comunidad por el acompañamiento en esta situación de pandemia.

¡CUIDARNOS MÁS QUE NUNCA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!!