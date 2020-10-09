/ATENCIÓN: CUENTO DEL TÍO

ESTEMOS ATENTOS, NO TE DEJES ENGAÑAR
QUE NO TE HAGAN EL CUENTO DEL TÍO
ANTE CUALQUIER SITUACIÓN EXTRAÑA MANTENÉ LA CALMA Y LLAMÁ A LA POLICÍA.
– SI CONCURREN A TU CASA DICIENDO QUE VAN A HISOPARTE.
– SI TE LLAMAN O CONCURREN PARA OFRECERLE REALIZAR TRÁMITES DE ANSES, BANCOS, PAGAR SUS SERVICIOS, NO RESPONDAN NI BRINDEN NINGÚN DATO PERSONAL, NI CLAVES NI NÚMERO DE CUENTAS.
– NO VAYAS AL CAJERO PARA NADA.
– SI TE LLAMAN O CONCURREN A TU DOMICILIO PARA TOMARTE LA TEMPERATURA, DESINFECTAR, VACUNARTE O CUALQUIER OTRA EXCUSA, ES MENTIRA.
– NO ABRAS LA PUERTA, NO TE ASUSTES
– LLAMÁ A LA POLICIA
– COMISARÍA LOCAL 2478 452521 – 452559
EN ARRECIFES NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS!!