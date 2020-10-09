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Interés general09/10/2020

ATENCIÓN: CUENTO DEL TÍO

ESTEMOS ATENTOS, NO TE DEJES ENGAÑAR

QUE NO TE HAGAN EL CUENTO DEL TÍO

ANTE CUALQUIER SITUACIÓN EXTRAÑA MANTENÉ LA CALMA Y LLAMÁ A LA POLICÍA.

– SI CONCURREN A TU CASA DICIENDO QUE VAN A HISOPARTE.

– SI TE LLAMAN O CONCURREN PARA OFRECERLE REALIZAR TRÁMITES DE ANSES, BANCOS, PAGAR SUS SERVICIOS, NO RESPONDAN NI BRINDEN NINGÚN DATO PERSONAL, NI CLAVES NI NÚMERO DE CUENTAS.

– NO VAYAS AL CAJERO PARA NADA.

– SI TE LLAMAN O CONCURREN A TU DOMICILIO PARA TOMARTE LA TEMPERATURA, DESINFECTAR, VACUNARTE O CUALQUIER OTRA EXCUSA, ES MENTIRA.

– NO ABRAS LA PUERTA, NO TE ASUSTES

– LLAMÁ A LA POLICIA

– COMISARÍA LOCAL 2478 452521 – 452559

EN ARRECIFES NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS!!

 

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