/BOCA Y OBRAS LOS MEJORES DE LA FASE REGULAR

El próximo fin de semana comienzan los cuartos de final.

El sábado, en el Estadio Municipal, Boca fue demoledor ante Leones de Trocha y lo goleó 6 a 1 con goles de Alan Pérez (2), Matías González (2), Agustín Ruiz y Brian Sáenz. El empate transitorio lo marcó Franco Alessandro para los de Salto.

Con este triunfo, los dirigidos por Aldo Carbajales se quedaron con el primer puesto de la fase regular, consiguiendo así un lugar en la final.

Por su parte, Obras Sanitarias venció a River 4 a 3 con goles de Juan Morales, Sergio Igarreta, Francisco Adín y Mateo Fernández. Los goles de River que fue ganando gran parte del partido, los convirtieron Sergio Busto (2) y Elián Marinero. River ya quedó eliminado igual que Huracán, y a Obras no le alcanzó, que a pesar de tener 16 puntos igual que Boca, en partido entre sí Boca lo venció 3 a 2 y así adquirió un pasaporte directo a la final. Ahora, el próximo fin de semana, comienzan los playoffs por otro lugar en la final. Los dos mejores descansan aguardando rivales, mientras que se miden en cuartos de final Villa (3) vs. Brown (6) y Palermo (4) vs. Trocha (5).

Torneo @municipalidaddearrecifes

RESULTADOS FECHA 7

Huracán 1 – Brown 0

Villa 1 – Palermo 0

Boca 6 – Trocha 1

Obras 4 – River 3

POSICIONES

Boca 16

Obras 16

Villa 12

Palermo 12

Leones de Trocha 8

Brown 7

Huracán 6

River 2

GOLEADORES

Sergio Busto (River) 8

Matías González (Boca) 6

Franco Alessandro (Trocha) 5

Cristian Barrientos (Villa) 5

Alan Pérez (Boca) 4

Emanuel Carpintieri (Huracán) 3

Miguel Soria (Palermo) 3

Juan Peralta (Huracán) 3

Agustín Ruiz (Boca) 2

Francisco Adín (Obras) 2

Sergio Igarreta (Obras) 2

Agustín Lobato (Obras) 2

Bernardo Bernasconi (Boca) 2

Blas Bahillo (Palermo) 2

Germán Bartolino (Brown) 2

Mariano Sumich (Brown) 2

Brian Sáenz (Boca) 1

Mateo Fernández (Obras) 1

Juan Morales (Obras) 1

Elián Marinero (River) 1

Lorenzo Curulli (Villa) 1

Jonatán Vivanco (Huracán) 1

Pablo Godoy (Boca) 1

Lautaro Luna (Villa) 1

Owen Silva (Palermo) 1

Kevin Burgos (Brown) 1

Santiago Buzzalino (Palermo) 1

Gustavo Wuthrich (Palermo) 1

Santiago Cruzzetti (Villa) 1

Pablo Ávila (Trocha) 1

Leo Vera (Obras) 1

Germán Pardo (River) 1

Fernando Montes (Villa) 1

Mirko Monzón (Villa) 1

Federico Ledesma (Obras) 1

Martín Romero (Villa) 1

Luciano Maza (Boca) 1

Martin Bahillo (Obras) 1

Guillermo Carusillo (Boca) 1

Nicolás Abarrategui (Brown) 1

Nahuel Casas (River) 1

Nahuel Galván (Huracán)

Nacho Zabala (Obras) 1

Axel Ochoa (Trocha) 1

Amílcar Morales (Trocha) 1

PRÓXIMA FECHA

CUARTOS DE FINAL

Villa vs. Brown

Palermo vs. Trocha

Esperan rivales Boca y Obras.