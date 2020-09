/CANAPINO, EN LA ÚLTIMA CURVA: «¡UY! ME LA GANA»

“Veo a todo el mundo con mucha emoción por lo que se vio en la pista. Uno no se da cuenta arriba del auto, muy concentrado. Pero veo a los que están acá y en las redes. Dimos un gran espectáculo, lo pudo haber ganado Matías (Rossi9. Pero lo bueno es que se genere todo esto”, se sorprendió Agustín Canapino al comentar su victoria en la fecha inaugural de la temporada 2020 del Súper TC2000.

Sobre el duelo que mantuvo durante toda la competencia con Matías Rossi (Toyota), el vencedor indicó: “La largada es un momento clave. La carrera se gana en la largada claramente. Él tenía un poquito más y pudo administrar los neumáticos. Por eso llegó más entero al final. Yo tuve que bloquear para que no me alcanzara. Yo tenía muchas dudas sobre qué iba a pasar en la partida, pero por suerte salió bien”.

Sobre la maniobra que despertó la gran atención, frente a Matías Rossi (Toyota), Canapino detalló sus vivencias sobre esos metros finales: “Yo esperaba un sobrepaso de Matías en cualquier lugar. Sabía que iba a poner el auto. Yo frenaba ben adentro, por la cuerda, para no dejarle un hueco. Y en la última vuelta sabía que iba a hacer algo distinto, pero no sabía bien qué. No esperaba que salieron todo por afuera. En un momento pensé ‘uy, me la gana’. Pero por suerte tuve mejor tracción sobre el final. Estuvo tremendo ese final.

