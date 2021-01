/CATALÁN MAGNI: «FUE UN AÑO COMPLEJO EN TODO SENTIDO»

Juan Tomás Catalán Magni dialogó con Carburando sobre la temporada que ya es historia. El piloto de Ford espera con confianza el 2021

Juan Tomás Catalán Magni sumó un año más de experiencia dentro del Turismo Carretera. El joven de Arrecifes sigue haciendo kilómetros en una temporada que no fue fácil. “No fue un año bueno en todo sentido. Fue complejo para todos”, señaló quien corre con Ford en el TC. En cuanto al balance deportivo del 2020, Juan Tomás comentó: “Nos faltó confiabilidad. Durante el torneo tuvimos muchos problemas mecánicos, pero por suerte sobre la parte final el auto me gustó mucho y noté que mejoró. Eso me genera optimismo para el 2021″.

Finalizado el campeonato 2020 de TC, el arrecifeño termino 29 en la tabla de posiciones y su mejor resultado fue un puesto 13. Estuvo presente en todas las carreras. “No fue poca cosa haber podido completar el calendario y mantener todo el equipo. Eso habla a las claras que trabajamos bien en ese sentido”.

Fotos: ACTC, Revista Solo TC. Carburando