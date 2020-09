/EL VECINO ROMÁN MACHADO JUNTO A UN BOMBERO VOLUNTARIO LE SALVAN LA VIDA A UN JÓVEN

Ayer por la noche en zona de Barrio el Lago se vivieron momentos mucha angustia cuando una persona intentó quitarse la vida en un predio ubicado en inmediaciones de calle 25 de mayo al fondo. Un vecino, Román Machado junto a la mamá del joven llegaron hasta el lugar, distante unos 300 metros su casa y lograron con un rápido accionar que el hecho no llegue a concretarse.

#RománMachado 💬»Yo corrí y corrí por el campo, ni las manos me veía hasta que lo encontré colgado, lo levanté con todas mis fuerzas escuchando a su madre llorar a unos 100 metros mío, lo descolgué, caímos al piso, lo primero a hice le tomé el pulso y tenía pulso, me lo cargué encima, caminé hasta que mis piernas y brazos no dieron más, ahí llegó para ayudarme un Bombero Voluntario llamado Sergio García y un móvil del Municipio, después de vivir momentos muy difíciles pudimos salvarle la vida».

El joven fue trasladado en la ambulancia del SAME hasta el Hospital Municipal Santa Francisca Romana y permanece en estos momentos en buen estado de salud.- @news965