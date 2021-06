/FRANCISCO BENÍTEZ, EL JOVEN CON TARTAMUDEZ QUE HIZO LLORAR AL JURADO DE LA VOZ ARGENTINA: “LO QUE ME SALVÓ FUE CANTAR”

El concursante se presentó al reality de Telefe y conmovió a todos con su historia de vida e increíble voz. Finalmente, eligió estar en el equipo de Soledad Pastorutti

Este domingo se vivió una noche de mucha emoción en La Voz Argentina. Luego de un exitoso debut el jueves pasado, en esta segunda emisión el jurado se vio profundamente conmovido por todos los participantes que se presentaron, pero en especial por Francisco Benítez, un joven de 22 años oriundo de la provincia de Córdoba que tiene problemas de tartamudez y que llegó al punto de “no querer estar más en este mundo”. Sin embargo, pudo salir adelante gracias a su novia, Rocío, y a la música. Es por eso que decidió anotarse en el reality de Telefe, donde obtuvo su oportunidad y deslumbró a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner.

Luego de una increíble interpretación de “Cambia, todo cambia”, todos los músicos dieron vuelta su silla para tenerlo en su equipo y le expresaron profundas palabras, pero fue el intérprete de “Me va a extrañar” quien dio pie a que el joven contara su historia. “Sufro de tartamudez desde los seis años, me costó un poco seguir con la vida y lo que me salvó fue cantar. Lo que no puedo decir, lo canto con el corazón para que le llegue a la gente”, dijo antes las lágrimas de Lali y La Sole.