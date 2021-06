/JOSITO DI PALMA: “MI HERMANO TIENE TALENTO NATURAL PARA EXPLOTAR”

Stefano Di Palma tendrá a su hermano mayor como director deportivo desde la próxima fecha del Top Race y el piloto de TC habló del desafío.

“Hace algunos años descubrí que me apasiona tanto trabajar debajo de los autos de carrera como manejarlos y ahora hacerlo como director deportivo de Fefo será espectacular”, confesó el piloto de TC Josito Di Palma, que desde el próximo fin de semana asistirá a su hermano Stefano en el equipo Octanos de Top Race.

Los hijos de José Luis Di Palma tuvieron el estreno juntos hace pocos días atrás, en una prueba privada que realizaron en el Autódromo de Buenos Aires. En diálogo con carburando.com, Josito contó detalles de la prueba, habló de su rol al lado de Stefano, analizó las cualidades de su hermano y su interés por volver a correr en el Top Race.

-¿Qué significa trabajar con tu hermano?

-Es espectacular. Aunque somos muy distintos, nos llevamos bien. Él es muy calentón y yo soy más tranquilo. Se enoja cuando las cosas no salen y yo estoy ahí para calmarlo. Pero desde chico siempre lo acompañé a las carreras y estuve a su lado tratando de enseñarle.

-¿Fue muy distinta la formación como piloto de ambos?

-Sí, porque él me tuvo solo a mí (y a mi viejo en menor medida), que lo acompañaba a las carreras de karting. En cambio yo desde que nací estuve adentro de un taller y en los autódromos, con mi abuelo, mis tíos… Me engrasaba las manos, conocí desde chico todos los detalles de un auto de carreras. Pero Fefo siempre tuvo una gran facilidad para destacarse en todo lo que hace. Incluso en karting era mejor que yo. Tiene talento natural para explotar.

-¿Qué le aconsejás?

-Que tenga una dedicación profesional, que trabaje en lo físico y que aprenda a interpretar lo que hace el auto y por qué… Es decir, si va de trompa, por qué lo hace, si el auto está blando o duro, el estado de la pista, el grip aerodinámico y mecánico… Porque cuando entendés eso, el mensaje a los ingenieros es mucho más claro para evolucionar en la puesta a punto.

-¿Cómo trabajaron en la prueba del Top Race?

-Fue una prueba intensa. Cambiamos muchas cosas del auto. Primero salió él y después me pidió que subiera yo porque el auto estaba difícil de manejar. Y realmente era así. Yo hice dos tandas, tocamos muchas cosas. Y cuando Fefo se volvió a subir con las gomas de 20 vueltas que dejé yo, bajó 1s2 aproximadamente respecto de su primera salida. Lo más importante no es lo que mejoró, sino lo cómodo que se sintió para llevarlo. Lamentablemente no pudo aprovechar el juego nuevo de gomas primero por el tráfico y el segundo juego porque se largó a llover.

-¿Cuál será tu función en el Equipo Octanos Competición?

-Yo voy a ser director deportivo. Mi función es mirar las cámaras a bordo, ayudarlo a Fefo y trasladarle las necesidades a Christian Martínez, que es el director técnico del equipo. Christian realmente fue muy generoso, porque me dio la libertad de probar toda lo que queríamos y me abrió las puertas para que si quiero sugerir algunos cambios lo pueda plantear.

-¿Le corregiste algo a Fefo sobre el manejo?

-Aunque no parece, el salto del Top Race Series al V6 es muy grande. Los autos son muy exigentes para entenderlos e ir rápido. Hay que ser muy fino para trabajar en la puesta a punto. Se tiene que acostumbrar a los frenajes, porque en el Series te tirás con todo y en el V6 hay que ser más suave. Por ejemplo, en las curvas rápidas y lentas como Ascari o la confitería anduvimos iguales. En el curvón Reutemann él fue incluso más rápido que yo. Pero en los frenajes está la diferencia.

-¿Dónde está la diferencia?

-El frena en el mismo punto que yo… Pero yo lo dejo “carretear” en los ingresos y él lo mata antes. Ahí se pierden una o dos décimas por curva, que en la sumatoria hace la diferencia. Bueno, esas cosas tienen que ver con la confianza que él vaya agarrándole al auto. Y es normal. No se tiene que desesperar porque son los plazos lógicos del aprendizaje. Justamente para eso estoy yo. Para enseñarle y tranquilizarlo… En cada carrera estará más cerca de los de adelante. Y llegará el momento en el que peleará por las carreras.

-¿Te gustaría volver a correr en Top Race?

-Por supuesto… Esta es una oportunidad de trabajo, me encanta hacerlo y más con mi hermano. Pero siempre mi prioridad es correr. Incluso, si pudiera hacerlo junto a Fefo lo podría ayudar y enseñarle aún más. El Top Race es una hermosa categoría y me gustaría volver a correr.

Carburando