La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Arrecifes informa que de acuerdo a lo establecido por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya podés inscribirte para los Juegos Bonaerenses 2021.

La edición virtual de los Juegos Bonaerenses 2020 fue una propuesta que se adecuó a la realidad sanitaria de la provincia de Buenos Aires durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo).

En cambio, este año se informó que «si las condiciones sanitarias lo permiten, se prevé realizar una Final Provincial en Mar del Plata tal como ha ocurrido históricamente». Pero para eso, el Gobierno provincial pidió a los participantes el cumplimiento estricto de los protocolos.

La Subsecretaría de Deportes les asignará a los municipios recursos económicos destinados a solventar los gastos que demanden las realizaciones de cada competencia.

Así, los bonaerenses podrán competir en diferentes categorías: Juveniles, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y la incorporación de la rama universitaria (cualquier alumno con certificado regular podrá inscribirse).

El Gobierno provincial busca de esta manera incluir a la mayoría de la población en estos Juegos inspiracionales que se desarrollan desde 1992 y en los que participaron más de 20 millones de bonaerenses, y que tuvieron las actuaciones de Emanuel Ginobili, Braian Toledo, Abel Pintos o Nahuel Pennisi, entre otros.

De este modo, desde este martes, los bonaerenses podrán inscribirse a los Juegos Bonaerenses a través del sistema Plenus, tanto por computadora como por celular.

El inicio de las competencias, a través de la Etapa Local, está previsto para junio, mientras que en agosto se espera que se desarrollen las regionales para llegar así a la Final Provincial.

Novedades

Entre las novedades, este año las y los bonaerenses podrán inscribirse en Deportes presenciales (únicamente aquellos habilitados en el marco de las disposiciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y Jefatura de Gabinete de Ministros) como el Ajedrez, Atletismo, Basquetbol 3×3, Beach Voley, Padel, Natación, Skate, Tenis, Automovilismo (karting), Golf, Remo, entre otros.

En las disciplinas que se desarrollarán de manera estrictamente virtual en todas sus etapas se encuentran los Deportes Electrónicos (Fifa, League of Legends, Fortnite, etc.), Taekwondo, Judo, Dibujo, Malambo, entre otras; y las disciplinas virtuales que contarán con una Final presencial serán Gimnasia Artística, Patín Artístico, Freestyle, Stand Up, entre otras.

Cada municipio también podrá presentar sus selecciones municipales de Básquetbol, Futsal, Rugby, Hockey, Voleibol, y otros deportes de conjunto.

Informes en la Dirección de Deportes, G.Risso 282, teléfono 454800.