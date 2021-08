El pasado viernes en el Estadio Municipal Pablo Zabaleta, se realizó la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2021 de Fútbol 5 femenino, con la participación de más de 20 equipos de las categorías sub 14/16/18.

Lograron la clasificación a la etapa final en la categoría sub – 14 clásico Arrecifes y en las sub – 16 y sub – 18 clásico Pergamino.