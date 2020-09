/“LA ILUSIÓN ME MANTIENE CON GANAS PARA ENCARAR LO QUE VIENE”

Nicolás Trosset analizó lo que fue el fin de semana que tuvo en San Nicolás, donde logró la victoria el sábado y llegó en el top ten el domingo.

El Turismo Carretera regresó a la actividad luego de seis meses este fin de semana en el autódromo de San Nicolás. Allí, Nicolás Trosset tuvo un gran fin de semana, ya que logró su bautismo triunfal en la categoría el sábado y llegó octavo el domingo. Con estos resultados, el arrecifeño quedó cuarto en el torneo.

“El balance es más que positivo. Fue clave caer bien de movida por el cronograma y formato distinto. El trabajo del equipo fue excelente para ello”, expresó en primera instancia Trosset.

Cuando se le consultó si se imaginaba en la previa que tendría este funcionamiento, dijo: “Tenía la sensación que íbamos a funcionar bien, pero no sé si ganar. Me tome el fin de semana muy tranquilo y pude manejar la ansiedad que fue clave después de tantos días inactivos”.

Además, Trosset contó si el domingo dolieron o no los kilos que cargó en su Dodge por haber ganado la carrera del sábado: “Se notaron en la largada y relanzamiento. Me tocó perder las dos con Facundo Ardusso que el Torino tiene mayor aceleración de abajo. Luego en el ritmo veníamos lógicos, y se obtuvieron datos para trabajar

Luego, el arrecifeño habló sobre la posibilidad de pelear por el campeonato luego del gran fin de semana que tuvo: “Voy a dejar todo y aprovechar esta posibilidad. Hay que seguir trabajando en conjunto con el equipo. La ilusión me mantiene con ganas y fuerzas para encarar lo que viene”.

A su vez, opinó sobre el formato de dos finales que usó el TC para el reinicio de la actividad: “Si me gustó, es algo distinto y dinámico. No da margen al error. Buenos Aires me gustaría que sea solo una fecha por el desgaste que genera ese circuito en particular y es traducido en lo económico”.

Por último, destacó el gran trabajo que se hizo durante el evento para respetar el protocolo sanitario: “Es para destacar el trabajo de la ACTC. Quedó claro con un protocolo como el que se presentó que se puede. Hubo mucho compromiso y conducta. Fue una prueba de fuego superada”.

Carburando