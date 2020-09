/LA POLICÍA Y LA MUNICIPALIDAD DESALOJARON TRES FIESTAS PRIVADAS EN IMPORTANTE OPERATIVO

Durante toda la madrugada del sábado 19 de septiembre efectivos policiales junto a Inspección y Tránsito de la Municipalidad de Arrecifes se hicieron presentes e irrumpieron en tres diferentes lugares donde se estaban realizando reuniones privadas clandestinas no cumpliendo con la ley sanitaria vigente. Los sitios en los cuales se realizaban dichos encuentros eran: Marcelo T. De Alvear al 100; calle Alberdi entre Moreno y Ramón Lorenzo y 25 de mayo y Kennedy. En los operativos se desalojó a los participantes, se realizaron las actas por violación del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio y además se procedió al secuestro de cerca de 20 motocicletas, y 2 automóviles por falta de documentación.

El Secretario de Seguridad de la Municipalidad Sergio Aldazabal había anticipado que se iba a controlar y concurrir a las denuncias que se hicieran de reuniones o festejos en lugares privados, así se expresaba al respecto 💬»Seremos muy severos en las infracciones, y aplicación de multas, no solamente al que haga el festejo, sino también al dueño del lugar, después no vengan a tratar de dar explicaciones porque son cosas que no vamos a atender» decía el funcionario.-

