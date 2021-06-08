/NÓMINA COMPLETA DE BECADOS

En cumplimiento del artículo 4º de la Ordenanza 3.235 y modificatoria 3.250, aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, se detalla a continuación el listado de beneficiarios del régimen de Becas Municipales para estudiantes terciarios y universitarios del año 2021.
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I
ABALO FERRON CARLOS EZEQUIEL
36647303
ABARRATEGUI JUAN PABLO
42294079
ABELLA NOELIA LILIA
37365816
ABRANOVICH ALEJANDRA M CRIS
41237610
ACOSTA MARRAISO CONSTANZA
41689568
ACOSTA NATALIA
25168115
ACTIS GOMEZ MACARENA
42136480
AGUIRRE CAMILA LUJAN
39297188
ALBA ENZO JAVIER
42481923
ALI JULIETA SOLEDAD
42950034
ALVAREZ MALENA
41237567
ALVAREZ MARTIN TOMAS
42950093
ALVAREZ TORRES MANUEL E
40455191
AMADO YAMILA
34296206
ANGELONI DUPRAT JULIETA
39551798
ANTICH MERCEDES PATRICIA
42454943
ARANDA GOMEZ FLORENCIA
41237632
ARELLANO CISNEROS VENUS P
41689544
ARGAÑARAZ JOSE IGNACIO
39093659
BAEZ MARINO EZEQUIEL
40846188
BAHAMONDE SOLANA
42540260
BAI ELDA VANINA
42454970
BAICAICOA PAULA
30646604
BARRERA BRENDA SOLEDAD
40869661
BARRETO MEDINA SELENE
42136416
BARRIENTO TIARA NAIQUEN
43305558
BARRIENTOS LISETTE ALEJANDRA
42950062
BARRIENTOS MILAGROS ARIANA
41311009
BARRIENTOS TAMARA MARICEL
37907993
BARULLI ROCIO
42540267
BARULLI VAQUERO M DE LOS A
40979265
BASQUEZ CAMILA
38405677
BAUD AGUSTINA CATERINA
42454920
BAUD LUCIANA GERALDINE
39961698
BENITEZ BRANDON NICOLAS
41311125
BENITEZ LESCANO YANELLA
41311188
BENITEZ LESCANO YARA
41311187
BIONE TOMAS
41311089
BONAUDO VALENTINA
42454947
BOO LISANDRO ELISEO
43972910
BOSCOSCURO VICTOR HUGO
41311001
BOTTI SANTIAGO EZEQUIEL
39710151
BRUNO SOFIA
44378570
BURGUEÑO AGUSTINA
43596023
BUSTAMANTE JULIETA ABRIL
42610427
BUSTAMANTE NICOLAS
39937391
BUZZALINO SANTIAGO
43455778
CABARCOS JACQUELINE
44461797
CABRAL MASDEU MICAELA S
40455249
CABRERA ROCIO
41237690
CABRERA VALENTINA
41237584
CACERES ARIANA ANAHI
43866253
CADEL KEVIN
36647321
CALBO SOFIA AILEN
44461791
CAMELINO MILAGROS ISABEL
41689446
CAMPAS SAYAL CAMILA
43596047
CAPRIOTTI VALENTINA
43983685
CASAL NABARRI MARIA LIZ
42294100
CASALONGUE BONAUDO VALENTINA
41689575
CASTELLANO DI FIORE FRANCISCO
40979234
CASTELLI AGUSTINA MICAELA
39287181
CASTILLO AGUSTINA
37121455
CASTILLO BARROZO M.BELEN
44931908
CAVALLO CAMILA
42540261
CEJAS MARRAISO MELINA
42540216
CENZANO MATIAS ARIEL
43590987
CHAZARRETA JENNIFER TIARA
42950071
CHAZARRETA KEILA NAHIARA
43186266
CHAZARRETA VILA MELANY
40979248
CIUTTO PAEZ OWEN
43596080
CORDOBA GONZALEZ TAMARA
41237604
CORDOBA MARTINA SOFIA
43042062
CORNELIS DELFINA
42391517
CORNELIS VALENTIN
43186219
CORNET JESICA MELANY
42540235
CORVALAN AYRTON
41237514
CORVALAN RICARDO ALVARO
43972943
COSTA DIAZ CRISTOBAL
41311631
COSTA DIAZ GUILLERMINA
41311632
CRESPI FLORENCIA
40717388
CRUSEÑO LEANDRO MATIAS
34240366
CRUSEÑO LEDESMA TIARA J
43590992
CUENCA NATALIA CAROLINA
38864886
CULLEN GARCIA CAMILA
41689494
D´ ERAMO MARIA CECILIA
39551840
D´ANGELO VICTORIA
43590999
DE LA IGLESIA MARIA MARGARITA
38864849
DEFELIPE GUSTAVO ARIEL
39287285
DEFELIPE LUCIANA MICAELA
40979280
DEL POZO MARTINA SOLANGE
43596038
DEL VECHIO LARRAÑAGA VALENTIN
43186216
DEVIA MICAELA
43732227
DEVOLDERS VALENTINA
41689525
DI ALESSIO LUCAS
43983666
DI ALESSIO ORDOÑEZ AGUSTINA
40455251
DI GASPARRO CLERECI FLORENCIA
41237661
DIAZ JULIETA
42950063
DIAZ MARISOL LUJAN
41237559
DIAZ PELLEGRINI MATIAS EZEQUIEL
35400769
DOMINE NICOLINO
39551744
DOMINE SANTOS
35766717
DOMINGUEZ VICTORIA ERNESTINA
44461719
DONNOLA GUILLERMINA
43983629
DUARTE MEDINA CINTIA AYELEN
39287123
DUARTE NATASHA PALOMA
41311048
DUARTE VALENTINA
42136453
DUNNE AGUSTIN
44461796
DUNNE CAMILA
42540266
DUPONT NICOLE
42957951
ELEL LEILA
42454988
ESCALANTE CAMILA
43268074
EVANGELISTI MICAELA
41311074
FALCIONI LUDMILA
43983520
FERNANDEZ JORGELINA EVA
39287224
FERREYRA VANINA GISELLE
40455230
FERRITTO FERNANDEZ ANA CLARA
49742298
FIGUEROA GARAVENTO FLORENCIA
38405618
FONTANA DEL VALLE VALENTINO
43042065
FONTANA LUISINA
40979218
FORMENTO DIAZ DAIANA
41237650
FORMENTO DIAZ FRANCO NICOLAS
42540238
FRANCHONI ANDREA
35766636
FRANCHONI MARIA ROSA
43186280
FRANCHONI MICAELA
42540254
FRANCO BRAIAN
37365794
FRANCO INES
42540204
FRANCO MAYRA TRINIDAD
42136462
FRANCO SOFIA AYELEN
43983593
FRATTINO CARMIN
43042041
FUHR FRANCHONI MICAELA M
41311019
GABARRELLA NOIR XIMENA
43972926
GAITAN GAUNA AZUL
41311171
GAITAN MARIA MANUELA
43305568
GALLINO TATIANA BRENDA
42391551
GALVAN AILEN ROCIO
41311018
GALVAN JORGE ALBERTO
35400727
GALVAN PAULA
38864914
GARAVENTO NATASHA NAHIR
35400753
GARCIA ORELLANA TAMARA INES
42391545
GARCIA REYES BARBARA
43305537
GARROTE CANDELA BELEN
43983625
GEDDA LUISINA
39961526
GERBEN VICTORIA ARELIZ
44461794
GERBER LUIS
41237572
GIACONE MARSELL AGUSTIN
40979245
GIACONE MARSELL GINA
40979242
GIANI CANCELO BRUNO
41351537
GISMONDI LUCAS
42950038
GISMONDI ROQUE
44378555
GODOY JUAN LUCAS
43698425
GODOY STEFANIA BELEN
41689565
GOMEZ MARIANELA
43972933
GONGORA PAMELA
40869651
GONZALEZ FACUNDO
42087774
GONZALEZ IVANA
27240927
GONZALEZ MAXIMILIANO
33410022
GONZALEZ OSCAR
28161315
GONZALEZ PABLO DANIEL
42294069
GORO FLORENCIA ANAHI
41237548
GOROSITO MARIA CELESTE
43042029
GOYOAGA JIMENA
31426709
GRECO GONZALO FRANCO
43305515
GUAYAN JUAN CRUZ
43042055
GUAYAN MARTIN RODOLFO
41237663
GUERRERO CAMILA
43596041
GUERZOLI VALENTINA
41237692
GUMY MICAELA SOLEDAD
42779560
GUTIERREZ LUDMILA A
45191260
HANLEY SHIRLEY
43983535
HERBEL RODRIGUEZ NAHUEL AGUS
40979242
HERBEL VIVIANA
41237600
HERRERO AGUSTIN
42136479
HERRERO MARIA ROCIO
43042026
HESTUAR MORANO LEONEL
39147130
IBARRA GIULINA MICAELA
42876571
JONES AGUIRRE RODOLFO VALENTI
44931924
KASTELAN ORSI AYELEN
40869638
KEATING MANZOTTI FRANCO
43042031
KINDERKNECHT DANIEL
43455757
KORELL CAROLINA
36490157
LAPAZ JIMENA
37907742
LAPAZ JUAN GABRIEL
39287214
LEDESMA MARIANA BELEN
41023406
LEIVA ABRIL
41311174
LEIVA PILAR
43983614
LENCINA ANAHI
41237510
LETTE SOLDEVILA WANDA
43305542
LOBO ALEXIS MARTIN
42779506
LOBO DEBORA LUCIANA
34305045
LOPEZ GIGANTE MARIA VICTORIA
44594723
LOSADA MARIANA
41089466
LUCHETTI GIULIANA
42950065
LUJAN MARIA ESTER
44461799
LUNA DAVID OSVALDO
27329024
MADERNA ANTONELLA SOL
39147083
MALDONADO CELESTE AYELEN
43497567
MALDONADO DAMARIS
42424379
MALEGARIE ANA ALEXIA
43983613
MANASSERO SOFIA
41689430
MARCHIO ROCIO
37907905
MARINO VERONA CANDELARIA
43907069
MAROTE JULIANA
43983557
MARTINELLI MARTINEZ VALENTINA
41689564
MARTINEZ MARIANA INES
39281407
MARTINEZ MORA
39551806
MARTINEZ SOFIA GABRIELA
40882070
MARTINI ALAN FRANCO
44241889
MASDEU ORTIZ PAMELA LUCIANA
42540265
MASTROPAOLO JULIANA
38405778
MAYORANO FACUNDO
40455237
MAZA LUCIANO
38405628
MELARAÑA DIAMELA
41237693
MENDEZ VALERIA
41237538
MENDOZA BARROZO JUSTINA MAITE
44931992
MENDOZA BARROZO SANTIAGO A
42136474
MENDOZA LARA ESTEFANIA
41237694
MENDOZA MILAGROS NAIQUEN
42779537
MENENDEZ IVAN EZEQUIEL
41237699
MERINO DAIANA RITA
38146040
MIELGO JOAQUIN
42950082
MILONE MARISEL
31109243
MIRANDA VICTORIA VALENTINA
42540208
MOLINA JESICA BELEN
42344259
MOLLE ORIANA MILAGROS
40869603
MONTENEGRO AARON BRAIAN
41689523
MONTEVERDE CALISMONTE MELISA
41689503
MONTEVERDE FRANCISCO
38405779
MONTEVERDE MARIBEL
43455740
MONZON LEONEL
42136437
MONZON MARIANA
39961530
MORALES BRANCO DANIEL
43186300
MORALES JONATHAN ALEXIS
41237518
MOREIRA SERGIO ANDRES
40978403
MORETTI MICAELA YAEL
43186213
MOYANO GABRIELA ANAHI
34240397
NADAL DE VIRGILIO MELINA
41689478
NADIN LUCAS EZEQUIEL
42054733
NICOLAU OVIEDO JULIETA
41426961
NICOLICH ANTONELLA SOLANGE
44241859
OBREGON DIANA BELEN
43186262
OBREGON DIEGO NAHUEL
43596049
OCHOA BRISA ANAHI
43866285
OCHOA CASARAVILLA KAREN
40979230
OJEDA FERNANDO BENJAMIN
43186265
ORDOÑEZ PALOMA AYLEN
43042006
ORSI DELFINA JULIETA
42540245
ORTENSI FRANCISCO JULIAN
44047666
ORTIZ MEDINA FERNANDA MACARENA
41311744
ORTMANN TABORDA KAREN AYELEN
43042083
OSORIO SANTIAGO MARTIN
40642133
OVELAR MATIAS DANIEL
94913420
OVIEDO ANA PAULA
43596013
PARDO ESCOBAR GRACIELA A
40979249
PASCUAL ENZO AGUSTIN
41237553
PASCUAL PILDAIN AGUSTIN
41689449
PASCUAL PILDAIN JUSTINA
39365779
PELLEGRINI JULIANA
41237636
PELLERINO SARA
49184240
PEREYRA EVELYN
42950064
PEREYRA CANDELARIA
42540249
PEREYRA OSESS DAIANA
43305520
PEREZ FONTANET SOL MARIA
39287201
PEREZ IÑAKI GASTON
42454996
PEREZ JUAN PABLO
42454901
PEREZ MONTEVERDE GABRIEL
42391524
PEREZ VAZQUEZ MAITEN
43455710
PEROVICH HILEN NOEMI
44241846
PETIT CELESTE AYELEN
39287263
PETTINARI SILVANA
43455709
PICCAGLI MARTINA
43186210
PIERINI LEANDRO
42136425
PIFERRER PEÑA PAOLA
39287103
PIFERRER PEÑA SEBASTIAN
42779582
PLANES GEORGINA STEFANIA
35766585
PLANES MARIA JOSE
33880793
PLATERO CONSTANZA
39551895
PLATERO FRANCISCO JAVIER
34980388
PLATERO LUIS
39551830
PLAZIBAT EDISON ANDRES
34980442
POGGIO ALONSO ASDRUBAL BAUTISTA
43186297
PONCE ANTONELLA AGUSTINA
40979267
PONCE CERICOLA LUISINA
37121468
PONTAQUARTO ANGELES MARTINA
39961658
PORCEL ALISON
43983675
POZO CARLOS GABRIEL
40795592
PRADA JULIETA
37365793
PRADA LUCAS NAHUEL
42540298
PREVE AGUSTINA
43983617
PRIETO FERNANDO
42950028
PUCHIK CANDELARIA GUADALUPE
43596096
QUARLERI PASCUAL LUCAS IVAN
41237684
RAIMUNDO BRISA
43186236
RAMIREZ BRENDA IRENE
38758754
RAMIREZ LISETTE
43972902
RAMOS MENDOZA LUCAS
43596095
RASO CAMILA
42136484
RASO MARIANELA
37907911
REINA FIDELA
39147196
REY NICOLAS ESTEBAN
42454965
REYNA STEFANIA MICAELA
41689561
REYNA VALENTINA NICOLE
42950033
RIBERO LIDIA MICAELA
41237539
RICARDO CERICOLA MARIA C
43455785
RIVERO LAUTARO ROMAN
42779298
RIVERO ROCIO DEL CIELO
40455157
ROBLES GALLEGO PILAR
42136459
RODRIGUEZ AGUSTINA
41689571
RODRIGUEZ AGUSTINA DENISSE
42391553
RODRIGUEZ AYLEN
43305502
RODRIGUEZ CAMILA
42950012
RODRIGUEZ COSTA MILAGROS
41311164
RODRIGUEZ DARIGO JAZMIN
43596056
RODRIGUEZ MARTINA
41237641
RODRIGUEZ PEREYRA CHRISTIAN
41311173
RODRIGUEZ PUNTI AGUSTINA
41311116
ROJAS SOL ANABEL
41689592
ROLDAN PATRICIO
43042021
ROSSI VALENTINO PEDRO
42540276
ROVITTO RAIMUNDO JORGELINA
43455749
RUIZ CAMILA ADRIANA
43055160
RUIZ FLORENCIA VALERIA
41198141
RUIZ RICARDO MARCELO
39673016
RUIZ SCHEFFER MARIA MICAELA
41689516
SALDAÑA JOAQUIN
43983686
SALDAÑA JULIANA
39147155
SALES LARA VALENTINA
41689583
SANCHEZ GASTON FEDERICO
40869386
SANTARELLI ALEX
43042067
SANTARELLI GUADALUPE
38667353
SAYAL BRENDA NERRA
42136423
SAYAL NICOLAS
42454983
SCARABEL AGUSTIN LEONEL
42540239
SCHIEBERT AYLEN AGUSTINA
41689475
SECADES HANLEY DELFINA
43186244
SEGOVIA CRISTIAN DAVID
34003078
SENSAN MARIA JULIETA
44518282
SHERIDAN CAMILA
39146961
SILVA LEONEL
38405897
SILVA OWEN
41311003
SIMEONE AGUSTIN HERNAN
41085527
SIMO ROCIO
41237660
SIMONINI JUAN PABLO
39287104
SINDONA GINO F
39287199
SLAIMAN ALVAREZ SOFIA
42136456
SOLA ANDREA
37365771
SUAREZ LUCIA
40869622
SUAREZ NAVARRO EZEQUIEL
41689451
SUAREZ PALAVECINO GERARDO
41311078
TABARES VILLA ESTRELLA MILAGROS
42540272
TABAREZ MELISA MICAELA
42374102
TABOADA VICTORIA ALEJANDRA
42495119
TAPIA CARLOS ALBERTO
39287174
TAPIA DELEGLISE MATEO
43972914
TELAO PUQUE BRISA C
43468255
TELLECHEA CAROLINA
40670270
TEVEZ JAQUELINE AYELEN
31981213
TEXEIRA SOFIA MICAELA
43455753
TORRES TOMAS MANUEL
42779555
TORRES ALEXIS MARCELO
41237619
TORRES ANGEL NICOLAS
40455250
TRAVERSO EZEQUIEL FERNANDO
39961666
TURCO STEFANIA
43455708
TURRINI BIONE GIULIANO
41237605
TURRINI BIONE SOFIA
39147027
ULLUA AGUSTINA
42540300
VALDEZ MILAGROS
41311062
VALLES MICAELA EVELYN
44241866
VALLES SANTIAGO
42950096
VAN DER VEER CASTILLO MICAELA A
41237560
VAN DER VEER EMILIANO
43983513
VARELA OROZCO LUISINA
43590980
VARGAS PEREYRA AYELEN
42454916
VASQUEZ BRENDA
41237574
VAVREÑIUK NERINA
44590615
VERGARA GUIDO
40140306
VERGARA LUIS ANDRES
42950009
VERON MONTREZA MELANY
42950017
VESPRINI CARLA
37121486
VIDAL MAXIMO
42950050
VILA LUCAS
42540231
VILA MELINA
45191221
VILCHES BARBARA YANILA
41689485
VILLALBA AZUCENA FABIOLA
34395320
VILLARROEL MARTINA BELEN
42294061
VILLEGAS QUINTERO LARA BELEN
43972913
VISICONTE M VICTORIA
42717792
ZABALA DAIANA SOLEDAD
43596944
ZABALA MARTINA
43983668
ZACCARIA LUISINA
35766775
ZACCARIA ORIANA
40455215
ZAPATA FARRE YESICA CAROLINA
41931060
ZAZO MANCINI ORNELLA ELIZABETH
40455222
ZAZO YAMILA MARGARITA
39146931
ZUCCATO MARTINA
41311177
NÓMINA COMPLETA DE BECADOS
En cumplimiento del artículo 4º de la Ordenanza 3.235 y modificatoria 3.250, aprobadas por el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, se detalla a continuación el listado de beneficiarios del régimen de Becas Municipales para estudiantes terciarios y universitarios del año 2021.