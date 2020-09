/OPERATIVO EN EL PARANÁ: EN TOTAL SE SECUESTRARON 2293 CARTONES DE CIGARRILLOS

Sobre el atardecer del lunes concluyó el operativo de Prefectura San Pedro con el relevamiento general de todo lo secuestrado en el kilómetro 274 del río Paraná. Además se incautó dinero, una lancha, una camioneta y se detuvo a dos personas oriundas de Arrecifes y Carmen de Areco.

El operativo efectuado por Prefectura Naval con sede en San Pedro fue realmente exitoso y no solo por el valor de lo secuestrado sino también por haber actuado en el momento justo y sorprendido a los imputados en el mismo instante en que se perpetraba el hecho. La modalidad delictiva, si bien no se da muy a menudo, no es nueva en nuestra ciudad ya que a pesar de los años que pasaron aun hoy se recuerdan los operativos que involucraron a varias personas y en muchos casos conocidas.

Finalmente, tras el relevamiento efectuado por el personal de la dependencia local, más la justicia federal y Afip, en uno de los galpones del puerto local, que gentilmente cedió sus dependencia, se pudo depositar todo lo hallado en medio del Paraná, presumiblemente arrojado desde un remolcador que navegada río arriba.

Según informaron las autoridades intervinientes el procedimiento se efectuó a la altura del kilómetro 274 de la margen derecha río Paraná, y en total se secuestraron 2.293 cartones de cigarrillos marca Carnival, de origen Paraguayo, mientras que se estima que el cargamento está valuado en unos $2.980.900.

Además se secuestró una embarcación FVPR matrícula REY 050242 con dos motores fuera de borda marca Suzuki de 40 Hp y otro marca Hidea de 15 Hp. También se incautó un tráiler valuado en $850.000, una camioneta marca Chevrolet S10 de u valor cercano a los $550.000, y $31.830 en efectivo.

A la vez se ordenó la detención de dos hombres de 58 y 60 años oriundos de las ciudades de Arrecifes y Carmen de Areco, quienes en principio aparecen como únicos implicados en el contrabando de cigarrillos.

La causa está a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de San Nicolás a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo.

Los imputados habían arribado a mitad de mañana a inmediaciones del puerto local simulando ser pescadores y en donde dejaron estacionada la camioneta y el tráiler. Partieron al Paraná para cargar los envoltorios que según se sospecha les arrojó a su paso un remolcador que nunca detuvo su marcha.

Para los investigadores esto recién comienza ya que se deberán establecer varios puntos que aun aparecen inconclusos en esta historia, por ejemplo si existe conexiones locales y si este mecanismo era la primera vez que se efectuaba o ya era habitual en la zona.

San Pedro Informa