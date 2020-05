/PABLO ZABALETA: “EN JUNIO TERMINA MI CONTRATO Y VOY A CERRAR MI ETAPA EN INGLATERRA”

El defensor que milita en el West Ham habló de su presente futbolístico y no cerró la puerta a un posible regreso al fútbol argentino.

En medio de la pandemia que azota al mundo, en Europa se define qué ocurrirá con la reanudación o no de varias ligas del viejo continente, a lo que el lateral derecho expresó: “De acá a tres o cuatro semanas se va a decir si se comienzan los campeonatos. Creo que Alemania está siendo un espejo para el resto de las competiciones europeas para tratar de hacer un protocolo como el que están haciendo ellos”.

Con respecto a su situación contractual, puntualizó: “El 30 de junio termino mi contrato con West Ham y voy a cerrar mi etapa en Inglaterra. Hay que ver si hago esa pequeña extensión o no llegamos a un acuerdo con el club y me desvinculó antes de que termine el campeonato. Me voy a tomar el verano para decidir qué hacer”.

Zabaleta surgió de las juveniles azulgrana, estuvo tres años en la Primera del Ciclón y supo ser campeón en 2001 de la Copa Sudamericana. En diálogo con “Closs Continental”, por AM 590, el ex jugador de la Selección Argentina expresó: “Tengo la intención de seguir ligado al fútbol, arranqué el curso de técnico, pienso reanudarlo cuando deje de jugar. Cuando me fui del City el presidente me dejó las puertas abiertas para volver a trabajar en algún momento, quizás pueda cumplir alguna función, ellos tienen franquicias en varios países” cerró.

