/PALERMO GOLEÓ A RIVER Y SE PRENDIÓ EN LA LUCHA DE ARRIBA

Por la 5ta fecha de la Copa Personal de Salud, el domingo en el Estadio Municipal, Deportivo Palermo goleó 4 a 1 a River y ahora está tercero. Los goles del cervecero los anotaron Santiago Buzzalino, Gustavo Wuthrich, Blas Bahillo y Miguel Soria. El tanto de River lo convirtió Pirulo Busto.

Se viene la sexta fecha donde el principal atractivo serán los choques de los que luchan en lo más alto de la tabla de posiciones, Obras vs. Boca, primero y segundo respectivamente, y Palermo vs. Trocha, tercero y cuarto. También se medirán Huracán vs. Villa y Brown vs. River.

Torneo @municipalidaddearrecifes

POSICIONES

Obras 13

Boca 10

Palermo 9

Leones de Trocha 8

Brown 6

Villa 6

Huracán 3

River 1

GOLEADORES

Sergio Busto (River) 4

Matías González (Boca) 4

Franco Alessandro (Trocha) 4

Cristian Barrientos (Villa) 4

Miguel Soria (Palermo) 3

Juan Peralta (Huracán) 3

Mariano Sumich (Brown) 2

Emanuel Carpintieri (Huracán) 2

Blas Bahillo (Palermo) 1

Santiago Buzzalino (Palermo) 1

Gustavo Wuthrich (Palermo) 1

Santiago Cruzzetti (Villa) 1

Pablo Ávila (Trocha) 1

Agustín Ruiz (Boca) 1

Agustín Lobato (Obras) 1

Leo Vera (Obras) 1

Francisco Adín (Obras) 1

Germán Bartolino (Brown) 1

Germán Pardo (River) 1

Fernando Montes (Villa) 1

Mirko Monzón (Villa) 1

Federico Ledesma (Obras) 1

Martín Romero (Villa) 1

Alan Pérez (Boca) 1

Luciano Maza (Boca) 1

Martin Bahillo (Obras) 1

Bernardo Bernasconi (Boca) 1

Guillermo Carusillo (Boca) 1

Nicolás Abarrategui (Brown) 1

Nahuel Casas (River) 1

Nahuel Galván (Huracán)

Nacho Zabala (Obras) 1

Axel Ochoa (Trocha) 1

Amílcar Morales (Trocha) 1

PRÓXIMA FECHA 7

Villa vs. Palermo

Obras vs. River

Boca vs. Trocha

Huracán vs. Brown