/PAQUI BÓVEDA: “ASÍ DE LA POLÍTICA NO ME VAN A SACAR”

El presidente del Honorable Concejo Deliberante habló en Radio News (96.5 MHz.) sobre lo acontecido en la sesión del pasado miércoles en el recinto.

“En todo este tiempo se me ha tratado de inútil y de inepto, se me ha tratado de violento en esta situación y se me ha tratado de corrupto.

Más allá de ser una estrategia política, está ideado y tiene un nombre y un apellido y es Jorge Eterovich. Tengo testigo donde el me lo manifiesta así en mi oficina diciéndome “Yo voy a hacer que Arrecifes te odié» pero nunca me imaginé que iba a llegar tan lejos.

Cuando se entra en un terreno personal diciéndote Idiota o no sabes prender una computadora, me parece que es una falta de respeto no sólo hacía mi persona y hacia mi familia, sino también hacia la gente que nos puso en el Concejo para otra cosa, sobretodo en momentos difíciles en los que la población espera que sus autoridades estén a la altura de las circunstancias.

Parte de la oposición está más preocupada por sacar al Presidente del Concejo con una estrategia que preocuparse de los problemas de la gente, es tristísimo.

En cuanto a la denuncia que presentó Sabina, con la cual siempre tuve una relación normal, no tuve la posibilidad de leerla, pero puedo decir que: estamos atravesando una situación económica difícil y los empleados del Concejo no están ajenos. La oposición presentó un proyecto para poder extender la Jornada laboral. Nuestro Bloque consideraba que para que las empleadas del Concejo estén mejor laboralmente o que se les puedan dar esos beneficios que ellas solicitan, debían ser tratados en la comisión de Presupuesto, por eso esa noche ese proyecto pasa a Comisión y después vino todo este desenlace. ¿Ahora yo pregunto, qué pasaba si este proyecto se aprobaba? Esto hubiera quedado atrás, entonces esto es una extorsión. Si ese proyecto se aprobaba todo esto no pasaba.

Tres años llevo en la presidencia del concejo, 20 años llevo en la docencia, 5 años llevo en la función Pública y JAMÁS ENTRÉ A UNA COMISARÍA, JAMÁS TUVE UNA DENUNCIA, JAMÁS HICE DISTURBIOS EN LA VÍA PÚBLICA.

Les voy a hacer una reflexión, ARRECIFES TIENE COSAS BUENAS Y TODOS SABEMOS QUIÉN ES QUIÉN,

ARRECIFES TAMBIÉN TIENE COSAS MALAS Y TODOS SABEMOS QUIÉN ES QUIÉN.

EL mensaje a la Oposición señores es que no me van a sacar de la Cancha, ASÍ NO, ASÍ NO. A mí me puso la gente acá y voy a demostrar que no hice nada. Confío muchísimo en la Justicia y voy a dejar que trabajen para poder llegar a mi casa y mirar a mi familia y decirles: Siéntase orgullosos de papá, porque Papá no hizo nada.

Por último y para que le quede claro a la población, ESTA ES UNA MANIOBRA DE JORGE ETEROVICH.

No quiero dejar de agradecer a toda la ciudad que desde el jueves hasta hoy que he recibido muchísimo afecto, con infinidad de apoyo de la gente y al Intendente que confío y confía en mí, a su equipo y gabinete, a mis concejales, a líderes de la oposición que también me han llamado y me han dicho TENÉ CUIDADO, a mis alumnos y a los padres de mis alumnos, a los empleados Municipales y por último a MARINA qué es la que miércoles por medio con los ojos llenos de lágrimas me espera con los nenes dormidos y me dice NO AFLOJES POR LA GENTE QUE TE QUIERE.

El último mensaje es: ASÍ DE LA POLÍTICA NO ME VAN A SACAR, YO SE QUE ME QUIEREN VER MAL, YO SE QUE ME QUIEREN DESTRUIR PORQUE LES MOLESTO, pero a mí me puso la gente y voy seguir trabajando por la gente, porque amo mi ciudad.”