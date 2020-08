/PATRICIO DI PALMA: “CON EL DINERO DEL IFE HUBIÉRAMOS TESTEADO A TODOS LOS ARGENTINOS”

El indignado y angustiante reclamo de patricio di palma

Patricio Di Palma se encuentra aislado por haber estado en contacto estrecho con un paciente con Covid-19. Esta tarde subió un video donde se lo ve defraudado por el presidente Alberto Fernández y su política.

“Yo fui el candidato que ganó las internas en Arrecifes, fuimos con ideas muy distintas, yo confié en usted Presidente (Alberto Fernández). Yo confié que íbamos a hacer las cosas distinto”.

El ex piloto de automovilismo estuvo en contacto estrecho con una persona que dio positivo de Covid-19 y decidió encerrarse de manera automática.

“Le voy a decir una cosa señor presidente, si por cada IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que usted ha pagado hubiese echo un testeo hoy hubiésemos testeado a toda la Argentina, y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso, no sé cuáles son los motivos, me hubiera gustado que me llamen. Yo le gané a La Cámpora y sin embargo ellos están todos trabajando y conmigo nadie se comunicó.

Cabe recordar que Patricio, junto a su hija, son pacientes de riesgos y deben tomar todas las medidas precautorias.

“Hoy tengo que estar esperando un testeo pago por mí, me parece que este no es el cambio que queríamos de los argentinos, yo confié en usted señor presidente, espero que no me defraude”