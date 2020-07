/RECOLECCIÓN DE RESIDUOS JUEVES Y VIERNES

La dirección de Servicios Generales de la Municipalidad de Arrecifes comunica que el día jueves (miércoles a la noche), feriado por la conmemoración del Día de la Independencia Nacional, en Arrecifes, Todd y Viña no se realizará recolección de residuos domiciliarios y no domiciliarios y el viernes 10 (jueves a la noche) feriado puente, la recolección de residuos domiciliarios se hará con normalidad, y la no domiciliaria hasta las 12 del mediodía.

Respetemos los horarios de recolección y no saquemos residuos los días que no se realiza.

POR UNA CIUDAD MÁS LIMPIA!!