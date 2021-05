La Dirección de Servicios Generales comunica que el próximo día lunes 24 se realizará recolección de residuos domiciliarios con normalidad y no habrá recolección de no domiciliarios. El martes 25 no se realizará recolección de residuos de ninguna clase.

El mismo cronograma está programado para Todd y Viña.

Evitemos sacar basura fuera de horario o los días que no hay recolección.

¡LA CIUDAD MÁS LIMPIA NO ES LA QUE MÁS SE BARRE, SINO LA QUE MENOS SE ENSUCIA!!!