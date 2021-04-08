/RIGEN NUEVAS MEDIDAS PREVENTIVAS A PARTIR DEL VIERNES

ANTE EL INMINENTE CRECIMIENTO DE CASOS, MÁS DE 20.000 EN EL PAÍS Y MÁS DE 10.000 EN LA PROVINCIA EN LAS ÚLTIMAS 24 HS., EL INTENDENTE JAVIER OLAETA ANUNCIÓ LAS SIGUIENTES NUEVAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COVID – 19:
1 – RESTRICCIÓN HORARIA COMERCIAL Y PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN, ENTRE LAS 00:00 Y LAS 06:00 HORAS, CON EXCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESENCIALES COMO ESTACIONES DE SERVICIOS, FARMACIAS Y REMISES.
2 – SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES EN DOMICILIOS PARTICULARES.
3 – SUSPENSIÓN DE REUNIONES SOCIALES DE MÁS DE 20 PERSONAS EN ESPACIOS PÚBLICOS AL AIRE LIBRE.
4 – SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA EN ESPACIOS CERRADOS PARA MÁS DE 15 PERSONAS (SIN PRESENCIA DE PÚBLICO).
5 -SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA EN ESPACIOS ABIERTOS PARA MÁS DE 30 PERSONAS (SIN PRESENCIA DE PÚBLICO).
6 – BARES, RESTORANES Y GIMNASIOS DEBERÁN TRABAJAR CON UN AFORO DEL 50 POR CIENTO.
7 – MAYORES CONTROLES POR PARTE DE LA POLICÍA Y LA DIVISIÓN DE TRÁNSITO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS.
ESTAS MEDIDAS TIENEN VIGENCIA A PARTIR DE LAS 0:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 9 DE ABRIL Y HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL INCLUSIVE.
NUESTRA RESPONSABILIDAD, NUESTRO DEBER, NUESTRA OBLIGACIÓN, ES CUIDAR A CADA VECINO DE ARRECIFES.