/SE SUSPENDIÓ EL TC EN RAFAELA

Luego del anuncio oficial, el día domingo, en la jornada de hoy, y luego de fuertes negociaciones, el TC no arrancará en Rafaela

Una mala noticia volvió a caer sobre el automovilismo y en particular para el Turismo Carretera. La fecha programada para el fin de semana que viene, en el autódromo de Rafaela, fue postergada. Luego de un fuerte rechazo por parte de la sociedad rafaelina, el municipio no autorizó la llegada de la categoría para el próximo 6 de septiembre y por lo tanto no habrá actividad en pista.

El lunes comenzó movido para los funcionarios locales ya que en la municipalidad de Rafaela se realizaron reuniones para debatir el tema. Recordemos que cuando surgió la noticia se habló que la aprobación salió de la gobernación de la provincia y no del orden local.

La ACTC en Rafaela

Fernando Miori y Roberto Argento, por parte de la Asociación Corredores Turismo Carretera, viajaron a la ciudad santefesina para estar con las autoridades y explicarles el protocolo que el TC tiene armado para cuando llegue a dicho lugar. Al margen de la visita el municipio ya tenía su postura por el no.

A seguir esperando

Con la suspensión del TC el automovilismo deberá seguir esperando. Lo que estaba programado para el 30 de agosto no se dio y tampoco se dará lo del 6 de septiembre. A partir de ahora hay que mezclar y dar de nuevo ya que se vuelve a foja cero.

Carburando