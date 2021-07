/SOLICITADA DE ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N°1

Somos una institución, la EESTN°1, que ofrece técnicos a nuestra comunidad desde hace 60 años. En 1983 logramos tener nuestro propio edificio, inicialmente teníamos un sistema de caldera alimentada a gasoil, para luego ser convertida a gas en los inicios de la década del 90. Desde entonces la escuela, con su personal docente y el aporte de la comisión cooperadora, se hizo cargo del mantenimiento, reparación y puesta en marcha. Cabe destacar que ningún gobierno, ni Nacional, Provincial o Municipal se encargó nunca de dichas tareas.

Iniciamos el ciclo lectivo 2020 y como es de público conocimiento, nos tocó afrontar el desafío que implica transitar una pandemia con una nueva modalidad de enseñanza como es la virtualidad. Por ese entonces comenzamos a hacer reclamos tanto al Consejo Escolar como a Provincia, a través de un relevamiento encomendado, nunca se efectivizó un reclamo formal al Municipio ya que el ente donde debemos canalizar los reclamos es a través de Consejo y ellos son los encargados de elevarlos.

En el ciclo lectivo 2021, fuimos unas de las primeras escuelas en iniciar la presencialidad, con total apoyo de Jefatura Distrital de Inspección, retomamos los reclamos, ante los mismos organismos, nuestra preocupación por el frío en la escuela.

Nuestra presencialidad, de la que estamos convencidos como el mejor recorrido para lograr los mejores resultados, se dio desde comienzo del año con un sistema parcial por no poseer aulas de gran tamaño para poder dictar el cursado del año con todos los alumnos dentro de la escuela. Cabe remarcar que, la vuelta a clases presenciales se encuentra enmarcada dentro del plan jurisdiccional de la DGCyE. En dicho plan existe un Ítem que expresa que no puede haber presencialidad en aquellas instituciones que no tengan calefacción, o si esta es mediante aires acondicionados y si la temperatura es inferior a 10°c. Desde entonces hemos tenido que reducir la presencialidad solo los días o turnos en donde la temperatura es inferior 10°c.

Creemos pernitente destacar en este comunicado, que al tratarse de una Institución que reúne a muchas familias de nuestra ciudad, cuando se trata de informar sobre la situación por la que atravesamos, es importante brindar la correcta información para no dañar la credibilidad y prestigio por los que hace tantos años nos destacamos como Institución. Con información errónea lo único que se logra es daño.

Aclaramos que, cuando la Institución necesitó de la asistencia Municipal, ya sea con el trabajo en proyectos en común o con asistencia financiera, ésta siempre ha respondido en pos del bienestar de nuestros alumnos y docentes, que al fin y al cabo es lo más importante para nuestra sociedad y cualquier otra.

EQUIPO DE CONDUCCION EEST Nº1