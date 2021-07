/TC: FUEGO CRUZADO ENTRE DI PALMA Y SANTERO

Los dos pilotos hablaron en Escudería Carburando y una de las polémicas del fin de semana en Concordia fue analizada por los especialistas.

Julián Santero y Josito Di Palma protagonizaron una de las grandes polémicas del fin de semana de la séptima fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Concordia. En Escudería Carburando, los dos protagonistas hablaron de lo sucedido y se analizó la maniobra entre los dos hombres de Ford.

Di Palma: “Esas actitudes, los calentones las tienen que pagar caras”

La postura de Di Palma fue contundente desde el comienzo. “El auto de Julián (Santero) era el auto a batir del fin de semana, pero no por eso, significa que me tenga que partir al medio como me partió”, sentenció.

Y agregó: “Obviamente hice una maniobra defensiva. Lo trato de dejar sin pista, pero sin sacarlo de arriba del asfalto. Si no tuviésemos pontón, me pega en el medio de la puerta, me deja mal posicionado y rompemos los dos autos del equipo”.

Además, el arrecifeño habló de la actitud del mendocino. “Esto habla de cómo es cada uno en la pista y abajo del auto. Se ve que es un poco calentón Julián y no sabe perder. Creo que si era un poquito más inteligente, podía haber ganado la carrera fácilmente, pero decidió chocarme. Entiendo que se equivoca feo, es un excelente piloto con una gran carrera por delante, pero en esta le erró. Esas actitudes, los calentones las tienen que pagar caras”, aseguró.

En tanto, el hombre del Maquin Parts pidió que Santero sea sancionado de forma ejemplar, cosa que sucedió, ya que fue suspendido provisoriamente por la CAF de la ACTC. “A los calentones hay que bajarle diez cambios y sancionarlos, no con reubicarlo atrás mío. Tiene que tener una pena grave porque me dejo mal posicionado en pista y eso no se hace. Esto demuestra cómo es él arriba y abajo del auto”, indicó.

Santero: “Me arrepiento de no haber pensado más en los puntos, que de la maniobra en sí”

Por su parte, Santero aportó su visión de la situación: “Entiendo que Josito (Di Palma) estaba defendiendo su posición y por qué lo hacía. Estaba girando a un ritmo lento y frenando de manera anticipada en todos lados. Eso no me molesta para nada, porque cuando es puntero, puede manejar el ritmo cómo quiere. En un momento que yo voy decidido por la cuerda, él la cuida bien, intento por afuera, llegó a la par de él y no respeta en ningún momento mi lugar, ya que empieza a abrirse y me lleva hasta la tierra”.

En la misma línea, comentó que necesitaba de la colaboración de Di Palma para que no se produzca el incidente. “Cuando doblamos a la izquierda, tampoco respeta mi posición. Se cierra como si no estuviera mi auto y yo me encuentro en una situación complicada, ya que la única forma de evitar el toque era frenar mucho y perder el lugar con Ledesma, ya que era muy probable que me supere. En un momento, intenté que doblemos los dos, ya que nunca quise generar el toque. Entendí que podíamos transitar los dos, pero también necesitaba de la ayuda de Josito en que respete mi ubicación. Pero él no lo hizo y arriesgó en la defensa, como yo hice en el ataque. Fue una maniobra desacertada de ambos y podía ser evitada de ambas partes”, afirmó.

Al momento de cerrar, el nacido en Guaymallén señaló que no siente culpa por lo que sucedio. “Me arrepiento de no haber pensado más en los puntos, que de la maniobra en sí, ya que podría haber salido mal o bien. Hoy con el diario del lunes, me servía mucho el segundo puesto como también la victoria. No me recrimino nada, lamentó cómo terminó la maniobra por mí, por Josito y por los hinchas de Ford. Son carreras y estas cosas pueden pasar”, concluyó.

Carburando