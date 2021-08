/TRAS 18 MESES, EL VIERNES VOLVERÁ A PICAR LA PELOTA EN EL BASQUETBOL LOCAL

Diez equipos participarán de la temporada 2021 en Primera, que se extenderá hasta el 28 de febrero del año que viene.

Para recordar las últimas postales del básquetbol local previas al comienzo de la pandemia, habría que remontarse a fines de 2019 con la consagración de Sports. Al día de la fecha son 18 los meses en los que no hubo actividad en el plano pergaminense por la crisis sanitaria. Sin embargo, la buena noticia es que el próximo viernes la pelota volverá a picar con la disputa de cuatro partidos correspondientes a la temporada 2021, que se extenderá hasta el 28 de febrero de 2022.

El nuevo torneo de la APB de Primera División presentará un novedoso formato debido a la falta de tiempo para repetir el sistema de juego de años anteriores. El certamen se desarrollará en dos grupos: Zona A: Argentino, Ricardo Gutiérrez, Gimnasia, Sportivo Rojas y Sirio Libanés; Zona B: Sports, Alianza de Colón, Juventud, Comunicaciones y Círculo Italiano.

La Fase Regular se jugará a dos ruedas con un Interzonal por fecha. Los ganadores de cada grupo accederán a un Final Four que se llevará a cabo en el estadio de Juventud. Los ocho equipos restantes afrontarán un Play Off (cuartos de final y semifinales) y los dos vencedores de las «semis» se sumarán al Final Four.

Los clubes tendrán tiempo de presentar la lista de buena fe con todos sus jugadores fichados hasta el jueves entrante a las 20:00. También deberán presentar el seguro, el Emdo (Evaluación Médica Deportiva Obligatoria) o un certificado médico.

La primera fecha:

Viernes 21:00 horas

Argentino vs. Ricardo Gutiérrez

Gimnasia vs. Sportivo Rojas (cotejo inaugural)

Sports vs. Alianza de Colón

Juventud vs. Sirio Libanés.

Lunes, a las 21:00 horas, Comunicaciones vs. Círculo Italiano de Colón.

Con público y controles

Todos los partidos de la presente temporada se disputarán con la presencia de espectadores. Los clubes tienen permitido el ingreso del público del 30 por ciento de la capacidad del estadio. Los locales deberán realizar un estricto control sanitario en los ingresos a cada cancha y aquellos que no lo cumplan recibirán sanciones.

Fuente: La Opinión de Pergamino